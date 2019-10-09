В Москве у посольства Ирана проходят пикеты в поддержку задержанной журналистки Юлии Юзик

В Москве у здания посольства Ирана на Покровском бульваре проходят пикеты в поддержку российской журналистки Юлии Юзик, которая с начала октября находится под стражей в Тегеране. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

В пикетной очереди стоят около десяти человек, среди которых в том числе корреспондент «Эха Москвы» Ольга Бычкова, сотрудник «Таких дел» Сергей Карпов. Рядом с ними находятся полицейские, которые требуют от каждого выходящего человека предъявить паспорт, поскольку стоять в пикете могут якобы только российские граждане.

Организатором выступил спецкор «Новой» Илья Азар. «Идут дни, а по скудным сообщениям из Ирана, Юлия Юзик находится непонятно где, видимо, в тюрьме. И стало понятно, что усилий нашего МИДа, какими бы они ни были, недостаточно, — объяснил он цель пикетов. — И мы, как коллеги, считаем нужным обратиться к республике Иран и международному сообществу, с тем, что нашего коллегу нужно освободить и вернуть на родину, к детям и семье».

Сергей Карпов в пикете в поддержку Юзик. Фото: Лилит Сарксиян / «Новая газета»

Юзик, прибывшую в Иран 29 сентября, задержали сотрудники Корпуса стражей исламской революции в столичной гостинице 2 октября. Она говорила членам семьи по телефону, что ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, власти страны утверждали, что ее задержали для дачи разъяснений в связи с визовыми нарушениями — в паспорте у нее были израильские визы, она в том числе писала репортаж о службе в израильской армии. До этого она неоднократно была в Иране по работе.