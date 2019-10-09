В Сахаровском центре представили фильм о Борисе Немцове к 60-летию со дня его рождения

В Сахаровском центре прошел вечер памяти Бориса Немцова по случаю 60-летия со дня рождения политика. В рамках мероприятия состоялась премьера фильма «Мифы о Немцове».

Как заявила организатор мероприятия Ольга Рощина, фильм был снят, чтобы опровергнуть слухи, которые ходят вокруг политика. Картина составлена из фрагментов интервью Немцова. Также в Сахаровском центре была представлена экспозиция «Должность моя – Борис Немцов».

Фото: Светлана Виданова / «Новая назета»

Фото: Светлана Виданова / «Новая назета»

Почтить память политика пришли главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин и актриса Наталья Фатеева. Я думаю, что эту потерю мы с вами до конца не осознали. В нашем оппозиционном движении было бы сейчас все совсем по-другому, если бы в нем была такая глыбина, как Борис Немцов», — сказал Рыклин в памятной речи.

«Я никогда его не забуду, наоборот я все время его вспоминаю. Мне доводилось с ним общаться, когда я была в "Демократическом выборе России2, и в "Правом деле" потом в "Солидарности". Это была моя жизнь. Сейчас он замолчал и будто стало не с кем общаться», — отметила Фатеева.

Ранее сегодня сторонники Бориса Немцова возложили цветы на Большом Москворецком мосту и посетили его могилу на Троекуровском кладбище.

Мемориал «Немцов мост» трепетно хранит память о достойнейшем сыне России https://t.co/ZCHg9L0Mkh pic.twitter.com/mWp49G4etL — Nemtsov most (@Nemtsov_most) October 9, 2019

Политика Бориса Немцова убили выстрелом в спину 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В 2017 году суд признал виновными в его убийстве пять человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 19 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.