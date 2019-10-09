Выставку «Осень Пахана» снова перенесли. Два дня назад ее открытие в московской галерее сорвала полиция

Открытие выставки «Осень Пахана» перенесли из-за отказа московского клуба «Бумажная фабрика» ее принимать. Об этом рассказал «Новой газете» один из организаторов Вадим Соболев.

7 октября открытие выставки в московской галерее Dordor сорвала полиция. Около пяти часов вечера туда приехали сотрудники МВД и посоветовали предупредить посетителей выставки, что открытия не будет, а затем заставили организаторов покинуть помещение. Полицейские сказали, что в нем якобы нарушены правила пожарной безопасности.

По словам Соболева, на следующий день знакомый с управляющим ивентами «Бумажной фабрики» договорился о выставке, а 9 октября организаторы сделали анонс выставки во «ВКонтакте». «Именно в тот момент, когда мы это анонсировали и когда пост начал распространяться <…> не управляющий, а, видимо, владелец с кем-то поговорил, и стопроцентная договоренность превратилась в нулевую договоренность. <…>. Я не буду анонсировать событие, в котором я не уверен», — сказал Соболев.

Арт-директор «Бумажной фабрики» Олег (фамилия не указана по его просьбе), заявил, что отказ клуба принимать выставку – «вопрос чисто какой-то административной несостыкованности». По его словам, не было угроз, а также обращения организаторов выставки к нему как к арт-директору. «Сам факт отмены из-за того, что кто-то на кого-то накатил – это вообще нонсенс, потому что со мной не связывались ни организаторы, ни тем более милиционеры или какие-то органы, которые могли бы ее отменить», – рассказал Олег.

Выставку «Осень пахана» проводит Ассоциация Худших Художников. По их словам, выставка — «это попытка задокументировать эпоху, свидетелями конца которой мы являемся».