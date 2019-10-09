Родственники обвиняемого в финансировании ИГ жителя Кабардино-Балкарии заявили о его невиновности

Отец сооснователя баксанского благотворительного фонда «Одно тело» Аскера Хамукова, которого ФСБ обвиняет в переводе 6 миллионов рублей «Исламскому государству» (запрещенной по суду террористической организации), Мухамед Хамуков в разговоре с «Кавказским узлом» заявил о его невиновности.

О задержании в Баксане 25-летнего Хамукова и его 30-летней сестры ведомство объявило утром 9 октября. Само задержание при этом состоялось около 05:00 7 октября, уточнял накануне Мухамед Хамуков. Помимо них на допрос также увезли супругу Хамукова, дома после этого остался их пятимесячный ребенок.

Его сестра в момент задержания находилась на финальных сроках беременности, вечером 7 октября у нее начались схватки в здании ФСБ, откуда ее перевели в больницу – она родила днем 8 октября и сейчас находится в спецпалате под конвоем. Адвоката к ней не допускают.

К Хамукову после задержания также не допустили адвоката, самого мужчину, по данным отца, этапировали в Москву для избрания пресечения. Столичные суды при этом к настоящему моменту не сообщали о поступлении ходатайства следствия. Семья обратилась за помощью в правозащитный центр «Мемориал».

Фонд «Одно тело» был зарегистрирован в июне этого года, следует из данных ЕГРЮЛ. Хамуков значится одним из трех учредителей (его имя приводится там полностью — Аскербий). На их инстаграм-аккаунт, с весны прошлого года публиковавший фото раздачи еды, канцелярии и Коранов в рамках проекта «Как будто ты поел», подписаны почти 7 тысяч человек, на YouTube – около трехсот, а на упомянутый в пресс-релизе ФСБ телеграм-канал – более пятисот.

«В месяц примерно на 200 тысяч рублей они оказывали помощь. Собирали вещи по КБР, помогали людям независимо от вероисповедания», — пояснил Мухамед Хамуков. Дозвониться по указанным в соцсетях номерам не удалось, однако размещавший на страницах фонда рекламу стоматолог Артур Ашуев рассказал «Фонтанке», что «это очень известные ребята в городе, их отчеты о раздаче еды и одежды публичны и открыты, <..> ничего худого про них не слышал – ни слова».

ФСБ сообщала, что ее сотрудники вместе со следователями СК провели в девяти регионах более 90 обысков у людей, с 2015 года якобы переводивших деньги сторонникам Хамукова. Ведомство отмечало, что среди «контрагентов» в том числе был участник нападения в 2005 году в Нальчике под руководством Шамиля Басаева.

Дело о финансировании тероризма через северокавказский благотворительный фонд летом завели и в Дагестане. По нему арестовали редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и еще девятерых обвиняемых. В начале следствие утверждало, что Гаджиев через группу во «ВКонтакте» якобы собирал деньги для проповедника Абу Умара Саситлинского, которого ФСБ связывает с ИГ. Согласно тексту обвинения, журналист писал о нем заметки в газету. «Мемориал» признал его политзаключенным.