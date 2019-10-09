Турция объявила о начале наземного наступления в Сирии. СМИ сообщают о первых жертвах

Турецкая артиллерия начала наступление на севере и северо-востоке Сирии в рамках операции «Источник мира» против курдов и «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации). Заявление Минобороны страны приводит агентство AFP, ранее удары по приграничному городу нанесли истребители.

Демократические силы Сирии, куда входят курдские ополченцы, сообщили Reuters о смерти трех бойцов, а также о пятерых убитых и десятке раненых мирных граждан под приграничным городом Рас-эль-Айном.

AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга сообщает, что среди 11 погибших 8 были мирными жителями. В последнем отчете на сайте Центра говорится о смерти одного бойца Демсил, ранении еще восьми, а также четверых пострадавших мирных жителях под Рас-эль-Айном и другим приграничным городом Эль-Камышлы, включая одну женщину.

О начале третьей по счету операции в Сирии турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил днем 9 октября. Он неоднократно выступал с инициативой вернуться в конфликт после начала вывода американских войск в сентябре — Штаты якобы не выполняют августовское соглашение о создании «зон безопасности» вдоль турецко-сирийской границы. Против турецкой операции выступили президент США Дональд Трамп и лидеры всех стран Евросоюза, которые пригрозили урезать платежи Анкаре. Председатель НАТО Йен Столтенберг призвал Турцию к «соразмерным» действиям.