Иранские власти отпустили задержанную российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили ранее задержанную российскую журналистку Юлию Юзик. Утром она вылетела в Москву, говорится в твиттере посольства России в Тегеране.

В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии #Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву #Россия #Иран pic.twitter.com/94PYT4jHLh — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) October 9, 2019

«Самочувствие нормальное, цела и невредима», — добавили ТАСС в дипмиссии. Позже бывший муж журналистки Борис Войцеховский сообщил в фейсбуке, что Юзик уже в Москве.

Иранские власти задержали Юзик в гостинице Тегерана 2 октября. Близким она говорила, что ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, в правительстве Ирана задержание объяснили проблемами с визой.

Накануне у посольства Ирана в Москве прошли пикеты в поддержку журналистки, организатором акции выступил спецкор «Новой» Илья Азар. В пикетах участвовали в том числе корреспондент «Эха Москвы» Ольга Бычкова, сотрудник «Таких дел» Сергей Карпов.

Юзик работала в «Русском Newsweek», «Комсомольской правде» и «Московском комсомольце». Она выпустила книги о теракте в Беслане («Бесланский словарь») и северокавказских смертницах («Невесты Аллаха»).