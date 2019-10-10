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Иранские власти отпустили задержанную российскую журналистку Юлию Юзик

Политика

 

Власти Ирана отпустили ранее задержанную российскую журналистку Юлию Юзик. Утром она вылетела в Москву, говорится в твиттере посольства России в Тегеране.

«Самочувствие нормальное, цела и невредима», — добавили ТАСС в дипмиссии. Позже бывший муж журналистки Борис Войцеховский сообщил в фейсбуке, что Юзик уже в Москве.

Иранские власти задержали Юзик в гостинице Тегерана 2 октября. Близким она говорила, что ее обвиняют в шпионаже в пользу Израиля, в правительстве Ирана задержание объяснили проблемами с визой. 

Накануне у посольства Ирана в Москве прошли пикеты в поддержку журналистки, организатором акции выступил спецкор «Новой» Илья Азар. В пикетах участвовали в том числе корреспондент «Эха Москвы» Ольга Бычкова, сотрудник «Таких дел» Сергей Карпов.

Юзик работала в «Русском Newsweek», «Комсомольской правде» и «Московском комсомольце». Она выпустила книги о теракте в Беслане («Бесланский словарь») и северокавказских смертницах («Невесты Аллаха»).

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Теги:
kb, журналисты, иран, юзик

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