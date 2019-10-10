Директор ФБК объяснил провокацией перевод денег из Испании

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании на счет фонда, который стал одним из поводов для включения организации в список иностранных агентов. Об этом Жданов сообщил в интервью «Дождю».

«Мы нашли действительно платеж на заблокированный счет со стороны какой-то испанской компании, о которой мы понятия не имеем. Нашли платеж на 140 тысяч и не нашли никакого платежа из Флориды. Такое случалось и раньше, и мы легко возвращали платежи, но отследить платеж на заблокированный счет было достаточно сложно и невозможно вернуть, даже если бы захотели», — утверждает Жданов.

По его словам, это похоже на провокацию, так как ФБК практически не получает платежей от юридических лиц, а тем более иностранных переводов и на заблокированный счет. «Они придумали хитрую схему, иностранная организация с рублевым счетом. Если бы это был валютный счет, у них бы ничего не получилось», — добавляет Жданов.

Директор ФБК отмечает, что получение статуса иноагента не должно принципиально отразиться на работе фонда, так как такой статус мешает в основном СМИ. «Как вели расследования, так и будем вести», — заявил он.

Накануне Минюст объявил ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Как выяснили «Открытые медиа», владелец указанной ведомством компании из Флориды — гражданин России. Представители ФБК настаивают, что организация никогда не получала иностранного финансирования.

3 августа Следственный комитет объявил о возбуждении против ФБК дела об отмывании миллиарда рублей, позже сумму снизили до 75 млн рублей. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК поступила крупная сумма денег в рублях и в иностранный валюте. Делом занимаются 112 следователей по особо важным делам.