Глава онкоцентра имени Блохина сообщил о скором сокращении более 30 сотрудников

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина могут быть сокращены из-за финансовых проблем учреждения. Об этом в интервью «Изветиям» сообщил директор онкоцентра Иван Стилиди.

«Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками», — рассказал Стилиди. По его словам, по согласию сотрудника возможен перевод на полставки. Как предположил глава онкоцентра, под сокращение могут попасть более 30 сотрудников учреждения.

Стилиди подчеркнул, что не стал бы называть финансовые проблемы учреждения глубоким кризисом, однако отметил их существенность. Директор онкоцентра утверждает, что для содержания научных сотрудников и врачей руководство увеличило число операций на 2,5 тысячи в год, а количество больных, получивших лекарственное лечение, увеличилось на три тысячи человек. По словам Стилиди, сокращать штат необходимо, чтобы «выдерживать показатели» на том же уровне.

Стилиди сообщил, что не планировал произошедших увольнений и просил сотрудников остаться. По его словам, он также не собирается увольнять ни врачей, ни медсестер. Стилиди уточнил, что уже подписал пять заявлений об увольнении врачей с формулировкой «по собственному желанию», еще три подпишет в скором времени.

30 сентября врачи НМИЦ имени Блохина опубликовали обращение с требованием отстранить новое руководство института и заявили, что в противном случае 26 сотрудников готовы уволиться. Руководство онкоцентра отвергает претензии врачей, обвиняя их в провокации и подтасовке фактов. 3 октября Стилиди подписал четыре заявления об увольнении.