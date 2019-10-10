В МВД предложили ввести административную ответственность для родителей, чьи дети курят

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендует ввести административную ответственность для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. Это следует из протокола заседания комиссии от 23 сентября.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил до 23 октября направить в Минюст обращение о внесении такой нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В Минюсте «Известиям» заявили, что такая инициатива пока не поступала.

Сейчас в КоАП предусмотрено наказание за курение в неположенном месте, а также штрафы до трех тысяч рублей за вовлечение детей в процесс потребления табака.

Новую редакцию КоАП чиновники готовят по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева. В июне правительство представило его концепцию, в которой было предложено сократить количество административных правонарушений.