Американские сенаторы предложили ввести санкции против Турции из-за операции в Сирии

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции из-за начатой ею накануне военной операции в Сирии. Текст законопроекта опубликовал в твиттере один из его авторов Крис Ван Холлен.

Ограничения предлагается ввести против президента Турции Реджепа Эрдогана, вице-президента Фуата Октая, а также пяти министров. Помимо этого, американские сенаторы хотят ввести санкции против иностранцев, продающих что-либо турецким вооруженным силам или оказывающим им поддержку. Другие предлагаемые ограничения касаются энергетического сектора Турции и поставок в страну российских систем противоракетной обороны С-400.

«Эти санкции будут иметь немедленные, далеко идущие последствия для Эрдогана и его вооруженных сил», — отметил Ван Холлен.

Президент Турции накануне объявил о начале в Сирии военной операции «Источник мира», направленной против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Демократические силы Сирии сообщали о смерти трех бойцов и пятерых мирных жителей, а также десятке раненых после начала наступления Турции на севере и северо-востоке Сирии.

Утром 10 октября сирийский телеканал Alikhbaria сообщил, что Турция возобновила обстрел приграничного города Рас-эль-Айн. Турецкое Минобороны заявило, что всего в ходе операции были нанесены удары по 181 объекту террористов.