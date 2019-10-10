Полиция прекратила дело кузбассовца о неуважении к власти за пост с поздравлением Путина с днем рождения

В Кемеровской области полиция прекратила административное дело против жителя города Осинники Ильи Путевского, на которого составили протокол о неуважении к власти (ст. 20.1 КоАП) из-за оскорбительного поздравления с днем рождения президента Владимира Путина. Об этом сообщил в телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

В постановлении о прекращении дела отмечается, что Путевский в посте во «Одноклассниках» 7 октября не использовал слов «президент» и «Российская Федерация», поэтому нельзя установить, что он оскорбил именно главу государства. Документ датирован 9 октября.

Это был третий протокол, составленный на Путевского по статье о неуважении к власти. Ранее его оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост видео во «ВКонтакте» с акцией протеста 5 мая прошлого года с оскорбительным комментарием о Путине. Позже на него завели дело об оскорблении судьи Осинниковского городского суда Ксении Раймер (ст. 319 УК). По ее словам, мужчина показал ей средний палец, когда проезжал мимо на велосипеде.

Также после критики «Единой России» в соцсети на Путевского составили протокол о повторном неуважении к власти (ч.4 ст. 20.1 КоАП). Позже полиция прекратила это административное дело.