В Крыму задержали проукраинского активиста по делу о подготовке теракта

Сотрудники ФСБ по Крыму задержали в поселке Орехово Сакского района проукраинского активиста Олега Приходько по подозрению в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Об этом проекту «Ґрати» рассказал адвокат Назим Шехмамбетов.

60-летнего пенсионера задержали вечером 9 октября. На следующий день в качестве свидетеля была задержана в качестве свидетеля его жена Любовь Приходько. В доме семьи проводились следственные мероприятия, уточнил защитник «Крымской солидарности». Супругов увезли в управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

В феврале в доме Приходько также проходил обыск, в ходе которого у него изъяли технику, украинскую символику, флаги националистической партии «Свобода» и портрет Степана Бандеры. В июне его оштрафовали по статье о демонстрации нацистской символики старую фотографию в футболке со свастикой. Он утверждает, что нигде ее не публиковал, а административное преследование было связано с его взглядами.