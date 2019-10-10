Стрельбу у синагоги в Германии устроил 27-летний радикал, отрицающий Холокост. Он вел видеотрансляцию нападения

Открывшим накануне стрельбу у синагоги в немецком городе Галле оказался 27-летний праворадикал Стефан Б. из Саксонии-Анхальт, пишет Spiegel. По информации издания, мужчина арендовал автомобиль и загрузил его оружием и взрывчаткой.

Администрация сервиса онлайн-стримов Twitch сообщила, что преступник 35 минут транслировал видео нападения, запись до ее удаления успели посмотреть более двух тысяч человек.

В начале трансляции молодой человек на английском языке представился как Anon и заявил, что Холокоста никогда не было. Преступник высказывал антисемитские и расистские заявления, а также выступал против феминизма.

Как передает The Guardian, перед нападением в Галле преступник опубликовал «манифест», в котором рассказал, что намеренно решил устроить стрельбу во время одного из главных иудейских праздников Йом-Киппур. Издание отмечает, что мужчина рассматривал мечеть в качестве другого места для нападения. В публикациях также были фото оружия и боеприпасов, которые тот собирался использовать для атаки.

Нападение возле синагоги в Галле произошло днем 9 октября. В результате произошедшего погибли два человека, еще несколько получили ранения. Помимо стрельбы, преступник бросил гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция задержала его, когда тот пытался скрыться.

Это стало вторым за год нападением, совершенным на почве ненависти и показанным в прямом эфире. В середине марта в Новой Зеландии австралиец Брентон Таррант устроил теракт в двух мечетях Крайстчерча, погибли 50 человек. Незадолго до нападения он опубликовал в соцсетях 74-страничный документ, в котором объяснил атаку ненавистью к политике мультикультурализма и мигрантам.