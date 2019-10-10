«Ведомости» узнали о просьбе российских авиакомпаний ограничить их европейским конкурентам полеты из Пулково

Российские авиакомпании предложили Минтрансу разрешить иностранным конкурентам полеты из Петербурга в режиме открытого неба лишь в города не ближе 200 км к тем, в которые летают отечественные перевозчики. Об этом «Ведомостям» рассказали источники.

Режим открытого неба в случае его установления позволит иностранным авиакомпаниям летать в Пулково с любой частотой и вне зависимости от страны регистрации. Сейчас авиасообщение между Россией и иностранными государствами регулируется двусторонними соглашениями, и зарубежные авиаперевозчики могут летать только из страны своей регистрации.

Минтранс поддерживает введение режима открытого неба с ограничениями, утверждают собеседники «Ведомостей» в двух авиакомпаниях и источник, близкий к министерству. Вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспорт, тоже выступает за них.

В случае свободных полетов из Пулково европейские лоукостеры вытеснили бы российские авиакомпании с рынка международных перевозок из Петербурга, считают сотрудники двух авиакомпаний. По мнению одного из собеседников «Ведомостей», необходимо ограничить как минимум полеты европейских лоукостеров по открытому небу в пункты массового туризма россиян.

«В настоящее время по данным вопросам идут переговоры. До достижения финальных договоренностей комментировать преждевременно», – заявил представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы», концессионера Пулково. В Минтрансе, «Аэрофлоте», S7 и Ryanair на запросы «Ведомостей» не ответили, а представители Акимова, EasyJet и Wizz Air от комментариев отказались.

О маршрутах из Пулково в рамках седьмой «свободы воздуха» в случае одобрения этого режима правительством в сентябре рассказывал «Коммерсант». В перечень из 33 государств вошли в основном европейские страны, в том числе Великобритания, Германия и Франция. После этого ирландский Ryanair, который до сих пор не работал в России, британский EasyJet, ушедший в начале 2016 года, и венгерский Wizz Air подали заявки на полеты из петербургского аэропорта.