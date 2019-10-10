Минздрав не нашел оснований для увольнения главы одного из институтов НМИЦ им. Блохина и заявил о нарушениях в его работе

Комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения действующего директора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра им. Блохина Светланы Варфоломеевой. Об этом заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина, передает ТАСС.

Только пять медработников института из 52 опрошенных комиссией заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода нового директора, не представив при этом никаких доказательств. «Больше они говорили о своем человеческом непонимании и нежелании работать с Варфоломеевой, но никаких примеров нам приведено не было», — уточнила Байбарина.

Комиссия Минздрава рекомендовала директору НМИЦ Ивану Стилиди поддержать деятельность Варфоломеевой.

При этом министерство выявило серьезные нарушения в работе НИИ. Комиссия установила, что до середины этого года детей в нем лечили по инновационным протоколам, неэффективность которых доказана, заявил главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев. Он добавил, что также были найдены нарушения в медицинской документации.

Напомним, 30 сентября врачи НМИЦ имени Блохина опубликовали обращение с требованием отстранить новое руководство института и заявили, что в противном случае 26 сотрудников готовы уволиться. Руководство онкоцентра отвергает претензии врачей, обвиняя их в провокации и подтасовке фактов.

3 октября Стилиди подписал четыре заявления об увольнении. Позже он заявил, что более 30 сотрудников НМИЦ могут быть сокращены из-за финансовых проблем учреждения, отметив, что произошедших увольнений не планировал и просил сотрудников остаться.