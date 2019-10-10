«Беспрецедентные по цинизму и нарушениям»: Памфилова пожаловалась Путину на муниципальные выборы в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным назвала муниципальные выборы в Петербурге «беспрецедентными по цинизму и нарушениям», передает ТАСС.

Встреча состоялась 9 октября, на ней Памфилова заявила, что избирательная кампания 2019 года в России в целом «как никогда прошла довольно хорошо». По ее словам, выборы прошли «живо» и «свободно», явка составила более 40%.

Памфилова назвала «две горячие точки»: выборы в Мосгордуму и муниципальные выборы в Петербурге. «У нас практически не было замечаний и жалоб по поводу выборов губернатора, но по муниципальным — это беспрецедентная была кампания по цинизму и нарушениям», — сказала она. По ее словам, из поступивших 176 исковых заявлений в суды восьми регионов 77% касаются петербургских выборов.

ЦИК подготовил предложения по регулированию взаимодействия между федеральной властью и муниципальной, добавила Памфилова. «Мы готовы за все отвечать, но должны быть определены полномочия, чтобы это была все-таки единая избирательная система — это не значит, что вертикаль жесткая, но чтобы люди несли ответственность за то, что они делают и не ориентировались на местного князька, а все-таки ориентировались и на проблемы города, и на проблемы государственные. Это все возможно в рамках закона и Конституции», — сказала глава ЦИК.

Выборы в Петербурге – губернаторские и муниципальные – прошли 8 сентября. На них независимые наблюдатели фиксировали нарушения, в том числе высокий уровень «надомного» голосования, вбросы бюллетеней, удаление наблюдателей с участков и отстранение членов комиссий с правом совещательного голоса. Избранные муниципальные депутаты от «Объединенных демократов» потребовали наказать причастных к фальсификациям.