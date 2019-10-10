Нобелевскую премию по литературе получили авторы из Польши и Австрии
Нобелевская премию 2018 года по литературе присудили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, этого года — австрийскому писателю Петеру Хандке.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Своеобразное искусство Пeтера Хандке <…>, заключается в исключительном внимании к пейзажам и материальному присутствию мира, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения», — рассказали в комитете. В творчестве Токарчук отметили то, что она «никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное» и «строит свои романы в напряжении между культурными противоположностями».
В прошлом году Нобелевская премия по литературе не вручалась из-за скандала. Фотографа Жана-Клода Арно, супруга члена Шведской академии и поэтессы Катарины Фростенсон, обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах и приговорили к двум годам тюрьмы. В Швеции сформировали новый Нобелевский комитет по литературе, а альтернативную премию получила французская писательница Мариз Конде.
Накануне Нобелевскую премию по химии присудили ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Награду в области физики получил Джеймс Пиблз за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишель Майор и Дидье Келоз за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды. Лауреатами по физиологии и медицине стали Уильяму Кейлину, Питер Рэтклиффу и Грэгу Семенца за молекулярные исследования механизмов адаптации клеток к уровню кислорода.
11 октября присудят премию мира, а 14 октября — награду по экономическим наукам. Церемония официального вручения по традиции пройдет 10 декабря, в день смерти ученого.
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