Нобелевскую премию по литературе получили авторы из Польши и Австрии

Нобелевская премию 2018 года по литературе присудили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, этого года — австрийскому писателю Петеру Хандке.

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The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Своеобразное искусство Пeтера Хандке <…>, заключается в исключительном внимании к пейзажам и материальному присутствию мира, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения», — рассказали в комитете. В творчестве Токарчук отметили то, что она «никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное» и «строит свои романы в напряжении между культурными противоположностями».

В прошлом году Нобелевская премия по литературе не вручалась из-за скандала. Фотографа Жана-Клода Арно, супруга члена Шведской академии и поэтессы Катарины Фростенсон, обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах и приговорили к двум годам тюрьмы. В Швеции сформировали новый Нобелевский комитет по литературе, а альтернативную премию получила французская писательница Мариз Конде.

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Накануне Нобелевскую премию по химии присудили ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Награду в области физики получил Джеймс Пиблз за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишель Майор и Дидье Келоз за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды. Лауреатами по физиологии и медицине стали Уильяму Кейлину, Питер Рэтклиффу и Грэгу Семенца за молекулярные исследования механизмов адаптации клеток к уровню кислорода.

11 октября присудят премию мира, а 14 октября — награду по экономическим наукам. Церемония официального вручения по традиции пройдет 10 декабря, в день смерти ученого.