В Москве присяжные оправдали офицеров ФСБ по делу о хищении 25 миллионов рублей

Присяжные в октябре вынесли оправдательный приговор во время рассмотрения во 2-м Западном окружном военном суде (бывшем Московском окружном военном суде) дела экс-офицеров ФСБ Владимира Подольского и Андрея Польщикова о хищениях и подготовке покушения на следователя. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным следствия, генерал-майор ФСБ и экс-командир спецгруппы «Вымпел» Подольский и полковник Польщиков, которые в 2012 году возглавили ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности» (сейчас дочка ФГУП «Охрана» Росгвардии), похитили более 25 миллионов рублей через фиктивное трудоустройство жены и сына Польщикова, а также еще 3,3 миллиона — через трудоустройство безработного советником Подольского.

После начала расследования весной 2016 года военным следственным управлением СК по Москве Польщиков решил за 5 миллионов рублей летом организовать покушение на следователя по особо важным делам Александра Паутова. Однако получившему 3 миллиона исполнителю Олегу Грищенко это не удалось: он проколол ему колеса, чтобы выманить следователя из дома, и готовился напасть, однако тот вызвал полицию.

Польщикова и Грищенко летом 2016 года поместили в СИЗО, а всех остальных фигурантов дела, в том числе Подольского и родственников Польщикова, отпустили под подписку. На суде экс-офицеры ФСБ заявили, что «все полученные через ВООП средства направлялись через Подольского на секретные спецоперации в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики», передает «Коммерсант».