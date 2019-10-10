Суд второй раз за две недели оштрафовал движение «За права человека» Льва Пономарева за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы вновь оштрафовал движение «За права человека» правозащитника Льва Пономарева на 300 тысяч рублей за нарушение закона об «иностранных агентах» (ч. 2 ст. 19.34 КоАП). Об этом сообщает «МБХ медиа».

Этот штраф присудили за то, что якобы на сайте вологодского отделения «За права человека» был репост с другого сайта о том, что Пономарев посетил место строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области и выступил на митинге с речью. В репосте не было указано, что движение признано иноагентом, и Роскомнадзор посчитал это нарушением.

Юрист «За права человека» Ольга Жукова во время заседания сказала, что вологодского отделения движения официально нет, потому что Минюст отказал в его регистрации из-за неправильно составленных документов. Представитель Роскомнадзора заявил, что региональные филиалы НКО не обязаны быть зарегистрированными.

1 октября «За права человека» оштрафовали на ту же сумму. Протокол составили из-за того, что Пономарев выложил в личный блог на сайте «Эхо Москвы» видео, в котором не упоминалось, что организация «За права человека» признана иноагентом. Лидера движения тогда оштрафовали на 100 тысяч, такой же штраф ему присудили 4 октября за отсутствие упоминания о статусе «иностранного агента» в посте в фейсбуке. Тогда же суд оштрафовал на 300 тысяч рублей фонд «В защиту прав заключенных».

Пономарев рассказал «Новой газете», что планирует обжаловать штрафы. «На меня сейчас идет охота, и они штрафуют таким образом, как раньше не штрафовали иностранных агентов», — сказал он. По мнению Пономарева, неправительственным организациям, признанным иностранными агентами, сейчас «дают такой же режим, как террористическим».

Напомним, три организации, которые возглавляет Пономарев — «За права человека», «В защиту прав заключенных» и «Горячая линия» — в феврале были признаны Минюстом «иностранными агентами». Они не согласились с таким статусом и были оштрафованы на 300 тысяч каждая за отказ записываться в реестр иноагентов.