Обвиняемый в экстремизме якутский шаман Габышев решил возобновить поход в Москву

Обвиняемый в призывах к экстремизму якутский шаман Александр Габышев заявил в интервью «Якутии.Инфо», что планирует вновь собрать своих сторонников и отправиться в «поход на Москву» для проведения «обряда изгнания Путина». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По словам шамана, его отряд скоро соберется в Якутске и продолжит путь с места задержания Габышева на границе Бурятии с Иркутской областью в сентябре. Габышев вновь подчеркнул, что акция носит исключительно мирный характер, а свое уголовное дело и попытку следователя ФСБ отправить его на принудительное лечение он назвал «возвратом карательной медицины позднего СССР».

Когда его попросили на камеру обратиться к Путину, он сказал: «Уходи, Владимир Владимирович, добровольно в отставку — это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет — ни один волос не упадет, ни одна капля крови не прольется — мстить грех <..> Я буду лично вас охранять, чтобы безопасность была, никакой суд вас не должен судить — я за этим прослежу».

Свой пеший путь из Якутска в Москву Габышев начал в марте, по пути его следования в Чите и Улан-Удэ проходили массовые митинги. В конце сентября его задержали сотрудники ФСБ в масках и доставили в Якутск на самолете по обвинению в призывах к применению насилия к Путину. Его сторонники после также объявили о роспуске — они утверждали, что правоохранительные органы угрожали экстремистскими делами и им.

Адвокаты Габышева из «Правозащиты Открытки» рассказывали, что по прибытии в Якутск следователь ФСБ, угрожая арестом, заставил его записать видеообращение и согласиться на психолого-психиатрическую экспертизу, от которой он вскоре отказался. После следователь уверял, что экспертиза признала Габышева невменяемым, хотя в заключении об этом не говорилось. Результатов повторной экспертизы еще нет.