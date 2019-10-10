СК попросил главу Росгвардии проверить действия подчиненных на акции 27 июля в Москве

Мещанский межрайонный следственный отдел Москвы попросил главу Росгвардии Виктора Золотова проверить действия подчиненных на несанкционированной акции в столице 27 июля. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Служебная проверка Росгвардии связана с обращением Бориса Канторовича, который при задержании во время митинга получил травмы. Если она выявит нарушения в действиях силовиков, то следователи просят вернуть им материалы, «оформленные надлежащим образом».

Канторович обратился в СК в августе. В заявлении он указал, что росгвардейцы при задержании избили его, нанеся травмы грудной клетки, правой руки, головы, шеи и множественные гематомы, рассказывал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По заявлению Канторовича ведомство отказалось проводить доследственную проверку, указав в качестве причины то, что «повод к возбуждению уголовного дела должен быть подтвержден». Адвокат Дмитрий Джулай сказал, что планирует обжаловать отказ в рассмотрении заявления.