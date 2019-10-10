Суд оштрафовал еще одного активиста, участвовавшего в блокировке направляющихся на Шиес бензовозов

Вилегодский районный суд Архангельской области оштрафовал в общей сложности на 5,5 тысяч рублей активиста Сергея Базлуцкого за перекрытие дороги бензовозам, везшим топливо на стройку мусорного полигона на станции Шиес. Об этом накануне сообщили в группе «Комитет защиты Вычегды» во «ВКонтакте».

Активиста признали виновным по статье 20.2.2 КоАП («Организация массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка») и 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). По первой статье его оштрафовали на 5 тысяч рублей, по второй – на 500. Решение суда он планирует обжаловать.

В конце августа в районе поселка Мадмас активисты, в числе которых был Базлуцкий, живым щитом перекрыли путь бензовозам, пытавшимся доставить топливо на строительство мусорного полигона на станции Шиес. Тогда протоколы составили в общей сложности на 20 человек, отмечает «7х7».

Ранее из-за перекрытия дороги бензовозам на 500 рублей оштрафовали другого активиста – Никиту Чекова. Его признали виновным в неповиновении требованиям полицейского. Административное дело еще одного активиста, Артема Шевелева, суд прекратил из-за ошибок в протоколе.

Напомним, на границе Архангельской области и Республики Коми больше года идет строительство самого большого в Европе мусорного полигона. Многие местные жители выступают против этого.