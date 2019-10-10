В Петербурге инспектора ДПС отправили в колонию на 3 года за взятку от националиста Дацика

Выборгский суд Санкт-Петербурга приговорил 3 годам колонии общего режима старшего инспектора ДПС капитана полиции Сергея Павлова за вымогательство взятки у националиста и бойца ММА Вячеслава Дацика. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Павлова также оштрафовали на 150 тысяч рублей и запретили ему работать в органах еще в течение трех лет. В суде он заверил, что ранее не слышал о бойце. В ходе рассмотрения дела от обвинения в превышении полномочий прокурор отказался.

Инцидент произошел 3 мая: Павлов остановил на проспекте Энгельса у ТРЦ «Гранд Каньон» автомобиль «Инфинити», за рулем которого в состоянии алкогольного опьянения сидела супруга националиста Виктория, выдвигавшаяся на муниципальных выборах по Екатерингофскому району. После получения от Дацика 30 тысяч рублей, он отпустил их без протокола, националист написал заявление в СК.

Впервые Дацика задержали в 2007 году по делу об ограблениях петербургских салонов сотовой связи. Националиста отправили на принудительное лечение, однако он сбежал из больницы и на лодке отправился в Норвегию. На родине его осудили за это на пять лет лишения свободы. В феврале этого года Дацик вышел на свободу после отбывания наказания за нападение на подпольный бордель в 2016 году.