В Перми полицейского приговорили к исправительным работам за избиение подростка. Он объяснял, что ударил его «как гражданин»

В Перми бывшего сотрудника ППС приговорили к полутора годам исправительных работ по делу о превышении полномочий, которое возбудили после того, как полицейский ударил ногой в лицо 17-летнему задержанному, сообщает пермское издание 59.ru.

Как выяснилось в ходе расследования, 29 апреля полицейские доставили в участок двух пьяных подростков, которые начали оскорблять полицейских нецензурными словами. Полицейский не смог справиться с эмоциями и нанес удар ногой в лицо одному из молодых людей.

По словам сивделетей, юноша не переходил на личности и высказывал недовольство в отношении структуры МВД в целом. По их словам, опасности он не представлял, и устного замечания было бы вполне достаточно. Адвокат же подсудимого заявил пермскому изданию, что его подзащитный — «единственный, кто оказался в этой ситуации мужиком».

Сам экс-полицейский признал вину и выплатил пострадавшему компенсацию морального ущерба, но в суде объяснял, что ударил молодого человека «не как сотрудник полиции, а как гражданин».

После инцидента мужчину уволили со службы, полтора года ему нельзя будет занимать должности во властных структурах. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли и начальство осужденного.

Аналогичные ситуации происходят и в других городах России. Летом этого года в Санкт-Петербурге несовершеннолетний заявил об избиениях сотрудниками полиции за то, что он якобы своровал продукты в супермаркете. Сотрудники МВД переложили ответственность на охранников магазина.