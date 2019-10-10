Избирком Петербурга установил монополию судов на получение видео с избирательных участков

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила направлять видеозаписи с камер наблюдения на участках в суд на физических носителях, не передавая их участникам судебного процесса, передает «ЗАКС.ру».

До этого Горизбирком направлял ссылки на скачивание видеозаписей, которые были доступны два дня. По словам члена ГИК Дмитрия Краснянского, сами суды из-за закрытой системы связи не могут скачивать видео, а загруженные на диск или флешку физическим лицом файлы уже не являются первоисточником и могут вызвать сомнения.

Теперь, согласно поправкам, видеозапись будет направляться на физическом носители по запросу суда. При этом, если суд и участник дела запросили видео одновременно, то запись получит именно суд, уточнил Краснянский.

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Против этого выступили несколько членов ГИК от «Яблока», Партии роста и «Справедливой России». Представитель «Яблока» Ольга Покровская обратила внимание, что даже если видео будет на разных носителях, у него единый источник. Другие члены комиссии в ответ заявили, что участник процесса может запросить одно видео, а в суд предоставить другое, и это уже фальсификация доказательств.

Высказался против нововведения и член ГИК от КПРФ Николай Левшин. «Какое право мы имеем отказывать человеку в видеозаписи? Он может, например, посмотреть видеозапись и отказаться от своего иска», – приводит его слова «Фонтанка».

По его мнению, эта поправка ставит граждан в неравное положение. «До сегодняшнего дня люди получали ссылки, а с завтрашнего перестанут», – отметил член ГИК. Покровская назвала эту практику ограничением прав граждан на информацию и заявила, что комиссия усложняет процесс для тех, кто добивается в суде восстановления своих прав.

Выборы в Петербурге – губернаторские и муниципальные – прошли 8 сентября. На них независимые наблюдатели фиксировали нарушения, в том числе высокий уровень «надомного» голосования, вбросы бюллетеней, удаление наблюдателей с участков и отстранение членов комиссий с правом совещательного голоса.

Избранные муниципальные депутаты от «Объединенных демократов» потребовали наказать причастных к фальсификациям. Глава ЦИК Элла Памфилова накануне на встрече с президентом Владимиром Путиным назвала муниципальные выборы «беспрецедентными по цинизму и нарушениям».