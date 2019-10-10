Адвокат: программисту Губайдулину повторно предъявят обвинение по «делу 212» на следующей неделе

Главное следственное управление СК 15 октября предъявит новое обвинение программисту Айдару Губайдулину, участвовавшему в несогласованном митинге 27 июля. Об этом «Новой» после встречи со следователем сообщил его адвокат Максим Пашков.

Подробности нового обвинения защите не сообщили, однако адвокат допустил, что ему могут вновь предъявять «покушение на нападение на полицейского» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК), либо «угрозу применения насилия» (ч. 1 ст. 318 УК). «[Будет] то же самое, но вид с боку», — считает Пашков.

Во время акции Губайдулин бросил в сторону полицейских пластиковую бутылку, но промахнулся. Он находился под арестом с 9 августа, пока в конце сентября суд не отпустил его под подписку, вернув материалы по нему в Генпрокуратуру для уточнения фабулы обвинения.