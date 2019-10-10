В США задержали доноров кампании Трампа, помогавших ему с расследованием против сына Байдена

В США задержали двух бизнесменов-выходцев из СССР Льва Парнаса и Игоря Фрумана за нарушение при финансировании новой предвыборной кампании действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщили Reuters, CNN, Wall Street Journal и прокуратура Манхэттена.

Предпринимателей из Флориды задержали вечером 9 октября, когда они собирались вылететь в Вену. СМИ называют Парнаса уроженцем Украины, а занимающегося инвестициями в недвижимость Фрумана – Беларуси. По делу проходят еще двое человек, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррея.

Их обвиняют в двух эпизодах сговора, предоставлении ложных сведений избиркому, а также в подделке документов. Прокуратура Нью-Йорка обещала уточнить суть обвинений на брифинге в 21:00 мск.

Согласно сайту избиркома, в мае прошлого года Парнас и Фруман пожертвовали на республиканцам 325 тысячи долларов. Они были клиентами адвоката Трампа Руди Джулиани, а в 2018 году познакомили его с высокопоставленными украинскими политиками и помогали ему с расследованием работы сына демократа Джо Байдена на Украине. Разговор об этом между Трампом и его коллегой Владимиром Зеленским привел к началу процедуры импичмента в США.