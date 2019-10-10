Фонд «Общественный вердикт» и его директора оштрафовали на 650 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный фонд «Общественный вердикт» и его директора Наталью Таубину за нарушение закона об «иностранных агентах». Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

Суд назначил фонду штраф в 400 тысяч рублей, а Таубиной — 250 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать решение.

«Сочувствующие фсиновцам, пытавшим заключенных в ИК-1 Ярославля, написали донос на правозащитников», — отмечают в фонде.

Фонд «Общественный вердикт» — некоммерческая организация, оказывающая правовую помощь по защите прав и свобод человека. Среди прочего юристы фонда занимаются делом о пытках в ярославской колонии №1.

В прошлом году «Новая» опубликовала видео, на котором 18 сотрудников ФСИН истязают заключенного ИК-1 Евгения Макарова. Запись раздобыли юристы «Общественного вердикта». После этого Следственный комитет возбудил дела о превышении полномочий против 15 сотрудников колонии.