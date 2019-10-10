В Самаре задержали подозреваемого в попытке поджога офиса «Единой России»

В Самаре полиция задержала подозреваемого в попытке поджога офиса регионального отделения «Единой России». Об этом «Открытым медиа» сообщил исполняющий обязанности руководителя исполкома партии Вадим Солнцев.

По его словам, в сентябре неизвестный разлил горючее вещество и поджег его. Огонь быстро потушили, никто не пострадал. Солнцев отметил, что против задержанного возбудили дело о вандализме по мотивам политической либо идеологической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 214 УК).

По информации «ФедералПресс» и местных СМИ, речь идет о курьере Delivery Club Павле Головкине. Как пишет издание, ночью 2 сентября он решил поджечь офис «Единой России», так как был недоволен низкой зарплатой, а также условиями труда и «ситуацией в стране».

В Delivery Club отметили, что в ту ночь Головкин не работал, поэтому никакие совершенные им действия «не могут быть связаны с профессиональной деятельностью».

В конце сентября в Челябинске на трое суток арестовали местного жителя, облившего зеленкой вывеску регионального отделения «Единой России». Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).