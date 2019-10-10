В Самаре полковника УФСБ приговорили к 20 годам по делу взятках за покровительство нефтяной компании

Самарский гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы и штрафу в 90,5 млн рублей замглавы службы экономической безопасности регионального управления ФСБ Сергея Гудованого за взятки и хранение боеприпасов. Об этом сообщает Интерфакс.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год он вместе с руководителем отдела «М» УФСБ Павлом Чермашенцевым ежемесячно получал от главы юридического отдела нефтяной компании МО «ТНП» Олега Павлова взятки по 2,5 млн за покровительство организации.

Чермашенцева приговорили к четырем годам лишения свободы и назначили штраф в 400 тысяч рублей. Его и Гудованого лишили званий полковников запаса. Суд также приговорил посредника во взятках полковника Александра Переточкина к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей. Другим посредникам, бизнесменам Алексею Пашкевичу и Сергею Булатову назначили семь и пять лет колонии соответственно.

Как уточняет ТАСС, Гудованого задержали в прошлом году. При обыске у него нашли около 80 млн рублей, оружие и боеприпасы. Полковник отрицает, что хранил оружие, а 20 млн из найденной суммы объясняет «накоплениями семьи».