Против трех россиянок завели дело об убийстве надзирательницы в тюрьме Пакистана

Власти Пакистана возбудили против трех россиянок дело об убийстве надзирательницы в одной из местных тюрем. Об этом говорится на сайте МИД России.

Гражданки России отбывали наказание за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы в центральной тюрьме «Гаддани». В 2018 году их задержали вместе с восемью детьми, когда те ожидали депортации на родину.

Как отмечают в ведомстве, женщины были приверженцами идеологии запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Из Пакистана они пытались попасть в Афганистан, чтобы присоединиться к террористам. По информации Arab News, россиянки убили надзирательницу из-за религиозных разногласий.