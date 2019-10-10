«Задача стратегическая — ее не допустить»: в префектуре ЦАО попросили организаторов перенести выставку «Осень пахана» в другой округ

Куратору выставки «Осень пахана» Веронике Полонской позвонил мужчина, представившийся сотрудником префектуры Центрального округа Москвы Германом Веселовым, и попросил не проводить мероприятие в этом округе. Аудиозапись разговора Полонская предоставила «Новой».

«В Центральном округе [на «Бумажной фабрике» в Басманном районе] вам не стоит проводить. Вы там сами ориентируйтесь, но вы поняли посыл, да? Просто задача стратегическая — ее не допустить именно у нас. <…> Здесь, сами понимаете, центр города, не стоит», — говорит чиновник.

Он предложил найти площадку для проведения выставки в другом округе или «лучше другом городе», так как там «не центр России». По словам Веселова, те, кто предоставит помещение для выставки в ЦАО, могут пострадать, а чиновник их подводить не хочет. Мужчина добавил, что собственника помещения, где находится галерея Dordor, теперь «кошмарят все службы мира по всем направлениям».

«Осень пахана» — это оппозиционная выставка, посвященная социальным проблемам и произволу силовиков. Она должна была открыться 7 октября — в день рождения президента Владимира Путина — в галерее Dordor, но ее сорвала полиция. После этого выставку перенесли на «Бумажную фабрику», но позже организаторам снова пришлось искать новое помещение из-за отказа московского клуба принимать мероприятие.