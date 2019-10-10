СК возбудил дело против директора астраханского спецучилища, который отправлял подростков на стройку и получал за них по 500 рублей

Следственный комитет по Астраханской области возбудил дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) против директора местного учебно-воспитательного интерната из-за работы его воспитанников на стройке, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с июля по сентябрь директор учреждения отправлял несовершеннолетних воспитанников работать на стройку к индивидуальному предпринимателю. Бизнесмен за это передавал помощнику директора деньги за каждого задействованного в работе подростка.

По словам источника Интерфакса, за день работы каждого ребенка директор получал по 500 рублей.

На сайте училища директором указан Виталий Митячкин. Сейчас его обязанности временно испольняет Ирина Алехина. Она не смогла прокомментировать ситуацию «Открытым медиа», заявив, что «информации от следственных органов в адрес учреждения не поступало».