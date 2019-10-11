Сборная России обыграла Шотландию в отборочном матче Евро-2020
Сборная России по футболу обыграла Шотландию в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.
Матч окончен!!!— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
С победой, друзья!!!#НашиПарни #РоссияШотландия pic.twitter.com/ru1aIXCQrW
Игра, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 4:0.
Два гола забил нападающий Артем Дзюба на 57-й и 70-й минутах. Еще по мячу в ворота шотландцев отправили полузащитники Магомед Оздоев (60-я минута) и Александр Головин (84-я минута).
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Таким образом, Россия занимает в своей группе второе место с 18 очками. Возглавляет группу команда Бельгии, у которой 21 балл. Чтобы напрямую выйти на ЧЕ-2020, российские футболисты должны занять не ниже второго места в группе.