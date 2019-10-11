В Саратове прошел стихийный митинг после убийства девятилетней девочки

В ночь на 11 октября в Саратове несколько сотен человек устроили стихийный митинг в гаражном кооперативе, где было обнаружено тело пропавшей накануне девятилетней девочки. Об этом сообщают местные издания «Регион 64» и «Версия Саратов», а также ТАСС.

Собравшиеся угрожали устроить самосуд задержанному по подозрению в совершении убийства девочки и пытались вскрывать опечатанные гаражи в поисках места преступления. Машину полиции, в которой, как предполагали участники митинга, находился подозреваемый, не выпускали из гаражного кооператива и кидали в нее разные предметы.

Затем недовольные жители Саратова собрались у отдела полиции по Кировскому району, предположив, что убийцу увезли туда. К собравшимся вышел начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной и призвал их успокоиться.

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