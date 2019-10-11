Минздрав обяжет водителей проходить тест на хронический алкоголизм

Будущих водителей и тех, кто желает вернуть права после лишения, обяжут проходить тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, указывающего на хронический алкоголизм. Об этом говорится в тексте приказа Минздрава, узнал «Коммерсант».

Анализ крови на хронический алкоголизм может делаться несколько дней, поэтому срок получения медсправки для получения прав увеличится, следует из приказа.

«Если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в „специализированную медицинскую организацию“ (наркодиспансер), где его обследует врач психиатр-нарколог, проведут „инструментальные и лабораторные исследования“, в ходе которых проверят на наличие заболеваний, несовместимых с вождением авто», — пишет «Коммерсант», отмечая, что в «сложных и конфликтных ситуациях» решение будет за «врачебными комиссиями».

Кроме того, для получения водительских прав будет необходимо сдать мочу на анализ «употребления психоактивных веществ». Если экспресс-тест выявит опиаты, каннабиноиды, амфетамин, кокаин, метадон или барбитурат, будет проведен подтверждающий тест в лаборатории.

В Минздраве объяснили, что нововведения необходимы «в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ».

Источник «Коммерсанта» в медицинских кругах пояснил, что обнаружение психоактивных веществ в организме человека не говорит о том, что у того есть наркотическая зависимость. «Поэтому врач может попросить гражданина прийти на повторное обследование еще раз через месяц»,— поясняет собеседник газеты.

По словам замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского психоневрологического института имени Бехтерева Евгения Крупицкого, уровень CDT также не является абсолютным индикатором заболевания: «Изменение уровня CDT может быть связано с некоторыми заболеваниями печени».

Еще один источник издания допустил, что из-за нововведений цена медицинской справки может вырасти на несколько тысяч рублей. При этом, уверен адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько, ситуацию с наркоманами за рулем новый приказ не изменит: наркоманы не получат справки, так как уже состоят на учете, а те, кто употребляет периодически, может перестать перед сдачей анализов.