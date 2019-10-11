На иранском танкере у побережья Саудовской Аравии произошел взрыв

На иранском нефтяном танкере, который находился в Красном море вблизи саудовского порта Джидда, произошел взрыв. Об этом сообщают телеканал Press TV и агентство ISNA.

По их информации, в результате взрыва были повреждены два основных резервуара танкера, нефть разлилась в море. Экипаж судна не пострадал.

Специалисты выясняют причину взрыва. СМИ не исключают версию теракта. Телеканал уточняет, что всего произошло два взрыва с интервалом 20 минут.

Причиной, предположительно, послужили удары ракет. По словам владельца судна, танкер находится в устойчивом состоянии.

В середине сентября произошли взрывы на двух нефтеперерабатывающих заводах саудовской компании Saudi Aramco. В атаке дронов Саудовская Аравия и США обвинили Иран. Иранcкие власти это отрицают. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские повстанцы (хуситы).