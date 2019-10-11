Минтруд подготовил поправки против злоупотребления правом на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, согласно которым претендовать на выплату может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком. Об этом сообщает РБК.

«В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — говорится в документе.

При этом сейчас, чтобы получить выплату, нужно находиться в отпуске по уходу за ребенком или работать неполный рабочий день. В министерстве отмечают, что зачастую сокращение рабочего дня происходит лишь формально — на 5, 10, 30, 60 минут — и не позволяет осуществлять уход за ребенков в должной мере.

«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом»,— убеждены в ведомстве.

Как уточнили в Минтруде, получателя пособия можно менять, если фактический уход за ребенком начинает осуществлять другой родственник.