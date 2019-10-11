Страны Балканского полуострова подписали соглашение о создании «мини-Шенгена»

Руководители трех западнобалканских государств — Сербии, Албании и Северной Македонии — подписали соглашение о региональном экономическом сотрудничестве, которое предусматривает свободное передвижение товаров, людей, услуг и капиталов.

Президент Сербии Александр Вучич, а также премьеры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зоран Заев заранее окрестили новый договор «мини-Шенгеном». Это наименование означает, что страны-участницы, не дожидаясь приема в Евросоюз, на который они в то же время очень рассчитывают, будут развивать схожую модель самостоятельно.

Согласно документу, не позднее 2021 года должны исчезнуть границы между странами балканского Шенгена. Помимо создания единого рынка труда в результате свободного передвижения рабочей силы очерчиваются меры по противодействию транснациональной преступности и борьбе со стихийными бедствиями.

Подписавшие соглашение лидеры убеждены, что после присоединения к малому балканскому «Шенгену» других стран полуострова возникнет Региональная экономическая зона, создание которой было запланировано еще в 2017 году на саммите Западных Балкан в Триесте.

Трехсторонняя декларация, подписанная в сербском городе Нови Сад, в первую очередь приглашает присоединиться к соглашению другие страны «западнобалканской шестерки», то есть Черногорию, Боснию и Герцеговину, а также частично признанное Косово. Таким образом, соглашение может связать непримиримых антагонистов относительно того, что касается признания Косово — Сербию и Албанию.

В начале ноября должна состояться новая встреча Вучича, Рамы и Заева для обсуждения практических деталей соглашения.