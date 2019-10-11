Эксперты СПЧ посчитали недоказанным преступление осужденного по «дадинской» статье Котова

Тверской суд Москвы не проделал необходимой работы, чтобы доказать преступление, и проигнорировал требования, предъявленные к приговору Константина Котова, осужденного за неоднократное нарушение правил проведения митингов (ст. 212.1 УК). Об этом говорится в заключении комиссии по научно-правовой экспертизе Совета по правам человека при президенте, пишут «Ведомости».

В СПЧ подчеркивают, что суд практически проигнорировал показания свидетелей защиты и ограничился изучением только свидетельств обвинения. Как указано в документе, в приговоре не объясняется, какими действиями или словами Котов призывал к противоправным действиям.

Как напоминает газета, Конституционный суд указывал, что к лишению свободы по этой статье можно приговаривать только в случае, если из-за действий обвиняемого мероприятие перестало быть мирным или привело к причинению вреда чьему-либо здоровью или имуществу. Эксперты СПЧ настаивают, что скандирование перечисленных в полицейском рапорте лозунгов не может влиять на оценку действий Котова как криминальных.

Председатель СПЧ Михаил Федотов направил экспертное заключение адвокату обвиняемого Марии Эйсмонт. Он будет добиваться приобщения документа к материалам дела в апелляции, которую 14 октября рассмотрит Мосгорсуд.

Напомним, Константина Котова задержали 10 августа на акции в Москве. 5 сентября его приговорили к четырем годам колонии, свою вину он не признал. Несколько десятков юристов-государствоведов призвали КС изменить ст. 212.1 УК из-за проблем правоприменения. Активисты передали в администрацию президента более 100 тысяч подписей в поддержку Котова.

Первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов был активист Ильдар Дадин, получивший два года колонии. Его приговор отменили в 2017 году. Тогда КС признал применение ст. 212.1 УК противоречащим Конституции.