В Екатеринбурге за «экстремистское» фото в соцсети задержали активиста, который хотел провести митинг против опроса по храму

В Екатеринбурге задержали активиста Виктора Балдина, который собирался согласовать шествие против проведения опроса о месте строительства храма святой Екатерины в городе.

Как только стало известно о задержании Балдина, в городское управление МВД выехал юрист Сергей Тиунов. «Меня в кабинет, где опрашивали Виктора, не пустили, вытолкали оттуда с применением грубой физической силы», — рассказал правозащитник «Новой».

Позже стало известно, что на активиста составили протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций»). Как указано в документе, 13 июня 2017 года он разместил на своей странице в «Одноклассниках» фотографию с изображением флага организации «Артподготовка» (признана судом экстремистской и запрещена в России).

Балдина отвезли в Ленинский районный суд, где он ожидает решения судьи по административному протоколу.

Ранее Министерство общественной безопасности отказало Балдину в согласовании шествия против проведения опроса по определению места строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Балдин и ряд других активистов считают, что опрос нельзя проводить в том виде, в каком его задумала администрация. Сегодня он собирался обжаловать это решение. В момент своего задержания Балдин направлялся в суд, чтобы подать апелляцию.