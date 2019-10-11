Адвокат попросил генпрокурора передать дело о задержании Голунова в ФСБ из-за бездействия следователей

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой передать материалы проверки действий задержавших его подзащитного полицейских в ФСБ. Об этом Бадамшин сообщил ТАСС.

По его словам, к генпрокурору адвокат обратился «из-за допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия». Бадамшин заявил о бездействии сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета и попросил передать дело в управление «М» ФСБ.

Защитник подчеркивает, что 15 июня Голунова в ходе допроса в качестве свидетеля рассказал о необоснованном применении полицейскими спецсредств, об избиении, а также о том, что те подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру. Однако спустя несколько месяцев процессуального решения все еще не приняли.

Напомним, корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Через несколько дней уголовное преследование прекратили в связи с недоказанностью его вины.

В сентябре трое уволенных после дела Голунова полицейских — Андрей Щиров, Роман Феофанов и Максим Уметбаев — через суд потребовали восстановления на службе. Феофанову суд отказал.