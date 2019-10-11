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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

Культура

 

Нобелевский комитет присудил премию мира премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за его работу по урегулированию приграничного конфликта с Эритреей. Объявление лауреата проходило в Осло.

«Абий Ахмед инициировал важные реформы, которые дают многим гражданам надежду на лучшую жизнь и светлое будущее. Будучи премьер-министром, Абий Ахмед стремится содействовать примирению, солидарности и социальной справедливости», — подчеркивают в Нобелевском комитете.

В прошлом году премию в этой категории получили Денис Муквеге из Конго и Надя Мурад из Ирака за их борьбу с сексуальным насилием во время войн и вооруженных конфликтов. 

Накануне Нобелевскую премию 2018 года по литературе присудили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук, этого года — австрийскому писателю Петеру Хандке. Награду в области химии получат трое ученых за разработку литий-ионных батарей. Лауреатами по физике стали ученые Джеймс Пиблз — за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишель Майор и Дидье Келоз за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды. Нобелевскую премию по медицине и физиологии присудили за молекулярные исследования механизмов адаптации клеток к уровню кислорода.

Награду по экономическим наукам памяти шведского изобретателя Альфреда Нобеля присудят 14 октября. Церемония официального вручения по традиции пройдет 10 декабря, в день смерти ученого.

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Теги:
kb, нобелевская премия

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