В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу 1 миллиарда рублей

В Москве задержали 34-летнюю женщину по подозрению в выводе из России более 1 миллиарда рублей в иностранный валюте с использованием подложных документов. Об этом сообщается на сайте МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье о переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК). По данным следствия, деньги были выведены с 2015 по 2018 годы. Преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Следствие предполагает, что задержанная организовывала вывод денег за рубеж. Ее имя не сообщается, ей предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

В рамках расследования дела силовики провели более 20 обысков в Москве, Подмосковье и Петербурге. В ходе них изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, примерно 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры и более 23 миллионов рублей.