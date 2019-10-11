СК опубликовал видео допроса с признательными показаниями подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Следственный комитет опубликовал видео, на котором задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки житель Саратова дал признательные показания и ответил, что раскаивается в совершенном преступлении.

По словам мужчины, несколько месяцев назад он занял заброшенный гараж. 9 октября проходившая мимо девочка спросила у него, его ли это гараж. Мужчина испугался разоблачения, затащил девочку в гараж и убил.

В пресс-службе ведомства уточняют, что мужчина ранее был судим за несколько тяжких преступлений. Он все еще имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей центрального аппарата ведомства.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября, когда ушла в школу. В ее поисках участвовали сотрудники МЧС и добровольцы. Вечером 10 октября стало известно, что тело ребенка нашли возле гаражей. Ночью жители Саратова вышли на стихийный митинг и потребовали от полиции выдать им предполагаемого преступника.