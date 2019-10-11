Прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального из-за иска на 5 млн рублей

Прокуратура потребовала арестовать квартиру оппозиционера Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску на 5 млн рублей из-за акций протеста в Москве. Об этом сам политик рассказал в инстаграме.

По его словам, прокурор Москвы прислал в суд официальное письмо. «Чтобы гарантировать возврат денег (по иску – ред.) он требует арестовать единственный существенный объект имущества гражданина Навального А. А. – его квартиру в районе Марьино площадью 78,5 кв. метров», – говорится в сообщении политика.

Напомним, прокурор потребовал взыскать почти 5 млн рублей с Навального и других инициаторов несогласованных митингов в Москве, прошедших 27 июля и 3 августа. По мнению ведомства, эту сумму дополнительно пришлось потратить Росгвардии на обеспечение общественной безопасности — оплату труда бойцов и стоимость топлива для служебного транспорта.

До этого иски к оппозиционерам подало МВД. Ущерб от привлечения дополнительных сил полиции на митинги оценили в общей сложности почти в 18 миллионов рублей.

Также из-за акций протеста с оппозиционеров в пользу ГБУ «Автомобильные дороги» взыскали 3,4 миллиона рублей, в пользу «Мосгортранса» — 1,2 миллиона, а в пользу Метрополитена — почти 54 тысячи. Компании-владельцу ресторана «Армения» на Тверской улице в октябре присудили около четверти миллиона. Сервис «М.Такси» потребовал с оппозиционеров почти 800 тысяч рублей за помехи в работе в дни митингов, а прокат автомобилей «Флай авто» — миллиард.