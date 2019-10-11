Роскомнадзор второй раз за две недели заблокировал сайт информационного агентства «Фергана», рассказал «Новой газете» его учредитель Даниил Кислов.

В реестре заблокированных сайтов Роскомнадзора в качестве причины блокировки было указано решение ведомства от 7 октября, уточняет «МБХ медиа», в настоящее время сайт доступен. В реестре Роскомнадзора указано решение от 10 октября о разблокировке ресурса.

Кислов рассказал, что «Фергана» ни по первой, ни по второй блокировке не может найти не может найти официальных документов, кроме информации в реестре. «Они ведут такую политику, что они ни нас, ни наших провайдеров не уведомляют», — сказал Кислов.

С помощью проекта «Роскомсвобода» информагентство выяснило, что претензии ведомства вызвала февральская публикация о самоубийстве мужчины из Киргизии. Ее накануне удалили с сайта, о чем сообщили в Роскомнадзор. «Но на этот запрос, как и на два официальных запроса, которые мы им направили, они не отвечают», — добавил Кислов.

До этого «Фергану» заблокировали 1 октября. Позже выяснилось, что это было связано с публикации о самоубийстве пенсионера в Кыргызстане. После удаления публикации сайт «Ферганы» тоже разблокировали.

Также сегодня Роскомнадзор прекратил административное дело против главного редактора агентства «Фергана» Марии Дубновой по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 2 ст. 13.15 КоАП) из-за отсутствия события административного правонарушения, сообщает «МБХ медиа». Прокол составил Роскомнадзор, посчитавший, что агентство не указало в публикации запрет в России одной из организаций, но в реестре Минюста, как отметил Кислов, ее нет.

Информационное агентство «Фергана», пишущее о событиях в постсоветской Центральной Азии, было основано в 1998 году. Оно блокировалось в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и Кыргызстане. Сейчас блокировка действует только в Туркмении.