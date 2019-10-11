Роскомнадзор второй раз за две недели заблокировал сайт информационного агентства «Фергана»
Мария ЕфимоваКорреспондент
Роскомнадзор второй раз за две недели заблокировал сайт информационного агентства «Фергана», рассказал «Новой газете» его учредитель Даниил Кислов.
В реестре заблокированных сайтов Роскомнадзора в качестве причины блокировки было указано решение ведомства от 7 октября, уточняет «МБХ медиа», в настоящее время сайт доступен. В реестре Роскомнадзора указано решение от 10 октября о разблокировке ресурса.
Кислов рассказал, что «Фергана» ни по первой, ни по второй блокировке не может найти не может найти официальных документов, кроме информации в реестре. «Они ведут такую политику, что они ни нас, ни наших провайдеров не уведомляют», — сказал Кислов.
С помощью проекта «Роскомсвобода» информагентство выяснило, что претензии ведомства вызвала февральская публикация о самоубийстве мужчины из Киргизии. Ее накануне удалили с сайта, о чем сообщили в Роскомнадзор. «Но на этот запрос, как и на два официальных запроса, которые мы им направили, они не отвечают», — добавил Кислов.
До этого «Фергану» заблокировали 1 октября. Позже выяснилось, что это было связано с публикации о самоубийстве пенсионера в Кыргызстане. После удаления публикации сайт «Ферганы» тоже разблокировали.
Также сегодня Роскомнадзор прекратил административное дело против главного редактора агентства «Фергана» Марии Дубновой по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 2 ст. 13.15 КоАП) из-за отсутствия события административного правонарушения, сообщает «МБХ медиа». Прокол составил Роскомнадзор, посчитавший, что агентство не указало в публикации запрет в России одной из организаций, но в реестре Минюста, как отметил Кислов, ее нет.
Информационное агентство «Фергана», пишущее о событиях в постсоветской Центральной Азии, было основано в 1998 году. Оно блокировалось в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и Кыргызстане. Сейчас блокировка действует только в Туркмении.