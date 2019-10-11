Умер космонавт Алексей Леонов

В возрасте 85 лет умер советский космонавт Алексей Леонов. Об этом сообщает РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

ТАСС со ссылкой на помощницу космонавта передает, что Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Он умер в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни.

Алексей Леонов был 11-м советским космонавтом и первым человеком, который вышел в открытый космос. Он дважды Герой Советского Союза.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. Он окончил Военную авиационную школу в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков.

18 марта 1965 года он первым в мире совершил выход из космического корабля в открытый космос. Спустя десять лет он совершил своей второй полет в космос и участвовал в стыковке советского корабля «Союз-19» с американским Apollo.

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