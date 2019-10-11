Умер космонавт Алексей Леонов
В возрасте 85 лет умер советский космонавт Алексей Леонов. Об этом сообщает РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
⚡️Умер космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет:https://t.co/DN2w7CLQRa pic.twitter.com/YrWT6y90T4— ТАСС (@tass_agency) October 11, 2019
ТАСС со ссылкой на помощницу космонавта передает, что Леонова похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Он умер в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни.
Алексей Леонов был 11-м советским космонавтом и первым человеком, который вышел в открытый космос. Он дважды Герой Советского Союза.
Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. Он окончил Военную авиационную школу в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков.
18 марта 1965 года он первым в мире совершил выход из космического корабля в открытый космос. Спустя десять лет он совершил своей второй полет в космос и участвовал в стыковке советского корабля «Союз-19» с американским Apollo.
Дополняется
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных