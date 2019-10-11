Суд отказался арестовывать квартиру Навального и жилье других оппозиционеров по иску на 5 миллионов рублей

Черемушкинский суд Москвы отказался арестовать квартиру политика Алексея Навального, ряда сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму по ходатайству прокуратуры в рамках обеспечительной меры по иску на 5 миллионов рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Помимо Навального, прокуратура требовала арестовать квартиры сотрудников ФБК Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, главы московского штаба Навального Олега Степанова, ведущего «Навальный Live» Владимира Милова, а также незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Александра Соловьева и Ильи Яшина. Они выступают ответчиками по иску прокуратуры Москвы. Ведомство требовало арестовать жилье оппозиционеров в качестве обеспечительной меры.

Ранее о том, что прокуратура хочет арестовать его квартиру сообщил в инстаграме Навальный.

Напомним, ведомство потребовало взыскать почти 5 млн рублей с Навального и других инициаторов несогласованных митингов в Москве, прошедших 27 июля и 3 августа. По мнению ведомства, эту сумму пришлось дополнительно потратить Росгвардии на обеспечение общественной безопасности — оплату труда бойцов и стоимость топлива для служебного транспорта. До этого иски к оппозиционерам подало МВД. Ущерб от привлечения дополнительных сил полиции на митинги оценили почти в 18 миллионов рублей.

Из-за акций протеста с оппозиционеров в пользу ГБУ «Автомобильные дороги» уже взыскали 3,4 миллиона рублей, в пользу «Мосгортранса» — 1,2 миллиона, а в пользу Метрополитена — почти 54 тысячи. Компании-владельцу ресторана «Армения» на Тверской улице в октябре присудили около четверти миллиона.

Также сервис «М.Такси» потребовал с оппозиционеров почти 800 тысяч рублей за помехи в работе в дни митингов, а прокат автомобилей «Флай авто» — 1 миллиард.