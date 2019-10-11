В Демократической Республике Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

В Демократической Республике Конго разбился военно-транспортный самолет Ан-72, на борту которого находились россияне. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в ДРК.

По словам сотрудника посольства, дипломаты уточняют число россиян, находившихся на борту, и их имена. Всего в самолете были восемь человек, среди которых сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди и его личный водитель.

В твиттере администрации президента ДРК еще утром сообщили, что спустя 59 минут после того, как самолет вылетел из аэропорта Гомы, связь с ним прервалась. Ан-72 направлялся в столицу Конго Киншасу.